Approvato il progetto di espansione viaria | nuovo collegamento tra Valdastico e Trento Sud in fase di realizzazione

Mercoledì pomeriggio, nel consiglio provinciale di Trento, è stato dato il via libera al progetto di espansione della viabilità. I lavori per il nuovo collegamento tra Valdastico e Trento Sud sono ormai in fase di avvio e promettono di cambiare il modo di muoversi nella zona. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e attese, e rappresenta un passo importante per migliorare i collegamenti tra le due aree. Ora si aspetta solo di vedere le prime opere concretamente partire.

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 16.30, nell'aula del Consiglio provinciale di Trento, si è consumata una svolta storica per il futuro del traffico nel Nord-Est. Con 17 voti favorevoli e 14 contrari, il Consiglio ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la Giunta a procedere con l'attuazione dell'uscita della Valdastico a Trento Sud, lungo l'asta dell'Adige, in prossimità dell'area dell'Acquaviva. È la prima volta, dopo anni di dibattiti, di incertezze e di scelte rimandate, che una decisione politica concreta viene presa su un progetto che da decenni è al centro del dibattito infrastrutturale della provincia.

