Vacanze | perché l’auto privata batterà l’aereo nell’estate 2026

Per l’estate 2026 si prevede che le auto private saranno preferite rispetto ai voli per i viaggi di vacanza. Questa tendenza si basa sui costi crescenti dei carburanti e sulle incertezze legate alle rotte aeree, che spingono molte persone a optare per mezzi di trasporto più flessibili e economici. La scelta di usare l’auto si conferma come una soluzione praticabile per chi desidera programmare con più libertà i propri spostamenti.

In un’epoca in cui la bussola del viaggiatore sembra impazzita tra rincari energetici e venti di instabilità geopolitica, il turismo italiano risponde con una resilienza che ha il sapore della concretezza. Non è solo una questione di destinazioni, ma di un cambio di paradigma profondo dove la sicurezza e la velocità di raggiungimento diventano i veri driver della scelta. La domanda non cala, ma si contrae nel tempo e nello spazio: ci si muove meno lontano, ma con una pianificazione che non lascia nulla al caso. La sicurezza del ritorno al conosciuto. Secondo uno studio basato sui dati di oltre 1.200 strutture realizzato da TITANKA!, società leader in Italia nel segmento del web marketing per l’hospitality, queste sono le settimane del verdetto.🔗 Leggi su Panorama.it

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