Un sentiero frequentato e tranquillo, attraversato da escursionisti abituali, è stato teatro di una scoperta sconvolgente. Durante una semplice passeggiata, qualcuno ha trovato un corpo sventrato, in condizioni che lasciano intuire un grave episodio violento. La scena si presenta come un’immagine disturbante, mentre le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire quanto accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sull’identità della vittima.

Un sentiero conosciuto, percorso tante volte, immerso nel silenzio della montagna. Poi la scoperta improvvisa, fatta da chi stava semplicemente camminando, che trasforma una passeggiata in un incubo. Un corpo a terra, segni evidenti di violenza e la necessità di capire cosa sia accaduto in un luogo che fino a quel momento sembrava sicuro. La vittima è Lucia Tognela, 59 anni, originaria di Villa di Tirano e residente a Bianzone. Il suo corpo è stato trovato nel pomeriggio del 23 aprile in un’area boschiva di Trivigno, nel territorio comunale di Tirano, lungo un percorso molto frequentato. Il ritrovamento. A lanciare l’allarme, intorno alle 15.30, è stato un escursionista che si è imbattuto nel cadavere e ha subito contattato il 118 e i carabinieri.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Va a fare una passeggiata, corpo trovato dilaniato: ipotesi shock

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