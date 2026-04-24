Uso di ChatGPT per studiare il consiglio di Vincenzo Schettini | Sfidami vediamo quanto sono preparato ecco come farsi interrogare

Un insegnante ha condiviso un video sui social in cui invita a mettere alla prova le proprie competenze, sfidandolo a un'interrogazione. Nel breve filmato, ha discusso dell'impiego dell'intelligenza artificiale, in particolare di ChatGPT, come strumento per lo studio. La conversazione si concentra su come questa tecnologia possa essere utilizzata nell'apprendimento, senza approfondire aspetti morali o opinioni personali.

In un reel pubblicato sui social, Vincenzo Schettini ha affrontato il delicato tema dell'intelligenza artificiale e del suo utilizzo nello studio quotidiano. L'abitudine di delegare i propri doveri alla tecnologia viene considerata estremamente dannosa per l'apprendimento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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