Piacenza Volley | Stasera al PalabancaSport la sfida decisiva per le semifinali di Cev Cup contro lo Jastrzebski

Piacenza Volley affronta stasera, al PalabancaSport, la partita decisiva contro lo Jastrzebski per la qualificazione alle semifinali di Cev Cup. La squadra di casa si prepara a dare il massimo davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di ottenere una vittoria importante. I giocatori sono concentrati e determinati, consapevoli che ogni punto può fare la differenza. La partita rappresenta un’occasione chiave per la stagione della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La sfida inizia alle 20:30, i tifosi sono già in attesa.

Piacenza Volley al Test della Cev Cup: Stasera la Sfida Decisiva contro lo Jastrzebski. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si gioca stasera, 18 febbraio 2026, al PalabancaSport, il passaggio alle semifinali della Cev Volleyball Cup. Dopo aver conquistato un vantaggio significativo nella gara d'andata in Polonia (3-1), la formazione piacentina affronta lo Jastrzebski Wegiel con l'obiettivo di difendere il risultato e sigillare il passaggio del turno. L'incontro, in programma alle ore 20:30, rappresenta un momento cruciale per la stagione della squadra e per il movimento pallavolistico piacentino.