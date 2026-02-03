Brando Ephrikian replica a Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali | ‘Accuse infondate’

Brando Ephrikian reagisce alle accuse di Raffaella Scuotto e annuncia azioni legali. Dopo giorni di discussioni e polemiche sui social, l’ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio e respinge con fermezza le accuse che gli sono state rivolte. Ephrikian sottolinea che si tratta di affermazioni infondate e si prepara a tutelarsi in tribunale.

L’ex tronista di Uomini e Donne risponde alle accuse. Dopo giorni di clamore mediatico, Brando Ephrikian ha deciso di rompere il silenzio sulle gravi accuse mosse dalla sua ex fidanzata Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La giovane aveva dichiarato di essere stata vittima di violenza fisica e psicologica durante la relazione con l’ex tronista, scatenando un acceso dibattito online e dividendo l’opinione pubblica. Ephrikian ha affidato la sua versione dei fatti a un video pubblicato sui suoi canali social, scegliendo un tono pacato ma deciso. “In questi giorni stanno circolando dichiarazioni e accuse molto gravi e diffamanti che mi riguardano”, ha aperto l’ex tronista, sottolineando la delicatezza del tema: “Credo profondamente che ogni forma di violenza, fisica e psicologica, sia un tema serio e da non banalizzare mai. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Brando Ephrikian rompe il silenzio e respinge le accuse di Raffaella Scuotto.

Recenti sviluppi sui social hanno riacceso l'attenzione su Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, protagonisti di Uomini e Donne.

