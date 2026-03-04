Un cittadino straniero ha scritto una lettera al Papa per segnalare il degrado nel centro storico, dopo aver inviato numerose comunicazioni senza ottenere risposte. Ha annunciato di aver consegnato la missiva alla Santa Sede, di aver programmato un servizio televisivo e di aver avviato un’azione legale contro il sindaco, continuando così la sua battaglia per attirare l’attenzione sulla situazione.

Dopo la pubblicazione della sua precedente lettera, Jack H. Degelia, cittadino americano oggi residente nel centro storico di Guardia Sanframondi, torna a intervenire pubblicamente sulla vicenda legata allo stato di degrado e di sporcizia delle strade del quartiere in cui vive. Degelia sostiene di non aver ricevuto risposte risolutive da parte dell’amministrazione comunale e afferma che, a seguito dell’articolo pubblicato nei giorni scorsi su Fremondoweb, vi sarebbe stato un unico intervento di pulizia, definito dallo stesso “parziale e insufficiente”. Il residente annuncia ora di aver intrapreso ulteriori iniziative: una lettera consegnata... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Guardia, degrado centro storico: il cittadino straniero scrive al Papa e annuncia azioni legali

Guardia, degrado nel centro storico: cittadino scrive al sindaco ma resta senza rispostaRiceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cittadino straniero residente a Guardia Sanframondi, Jack Degelia, che più volte si è rivolto...

