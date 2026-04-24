Oggi è stato pubblicato il nuovo album dei Foo Fighters, intitolato “Your favorite toy”. L’uscita del disco era molto attesa tra i fan e la critica. La band ha annunciato anche un concerto questa estate agli I-Days, dove si esibiranno dal vivo. Il disco segue altre pubblicazioni del gruppo, noto per il suo stile rock energico e le melodie orecchiabili. La data di pubblicazione ha generato entusiasmo tra gli appassionati di musica.

FOO FIGHTERS È USCITO L’ATTESO NUOVO ALBUM “YOUR FAVORITE TOY” E QUEST’ESTATE LIVE AGLI I-DAYS MILANO Coca-Cola DOMENICA 5 LUGLIO all’Ippodromo SNAI LA MAURA PER L’UNICA TAPPA ITALIANA DEL “TAKE COVER WORLD TOUR” È finalmente uscito “YOUR FAVORITE TOY” (Roswell RecordsRCA Records), l’atteso nuovo album della rock band vincitrice di 15 GRAMMY Awards FOO FIGHTERS! Il dodicesimo album in studio album, disponibile in digitale e in CD e LP, arriva dopo le uscite, negli scorsi mesi, di vari singoli, come “Caught In The Echo”, “Of All People” (visualize video), e “Asking For A Friend”. Insieme all’album, è uscito anche il nuovo video di “Window” (LINK), sviluppato a partire da un concept originale di Dave Grohl e diretto da Jake Erland.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Foo Fighters: oggi è uscito l’atteso nuovo album “Your favorite toy”

Notizie correlate

Foo Fighters, il nuovo album è “Your Favorite Toy”LOS ANGELES – Foo Fighters, il nuovo album è “Your Favorite Toy”: uscirà il 24 aprile su etichetta Roswell Records / Rca Records e sarà il 12esimo...

Il nuovo album dei Foo Fighters si intitola “Your Favorite Toy” e uscirà ad aprileDopo il loro ritorno in scena in punta di piedi, ora i Foo Fighters fanno sul serio.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: ‘Your Favorite Toy’ dei Foo Fighters, catarsi con l’ampli a 11; I Foo Fighters ripartono dall'energia del rock; Foo Fighters: forza e disciplina per i superstiti del rock; Your favorite toy: i Foo Fighters tornano al rock più duro.

Foo Fighters: è uscito il nuovo album Your favorite toyL’uscita dell’album accompagna anche il ritorno dei Foo Fighters dal vivo. La band porterà il Take Cover World Tour anche in Italia con un’unica data: domenica 5 luglio 2026 agli I-Days Milano, ... rockol.it

Foo Fighters, esce il nuovo disco fatto in casa 'Your favorite toy'È uscito Your favorite toy (Roswell Records/RCA Records), l'atteso nuovo album dei Foo Fighters, la rock band vincitrice di 15 Grammy Awards. (ANSA) ... ansa.it

I Foo Fighters tornano con “Your Favorite Toy”: ecco il nuovo album facebook

Dalle 21:00 @VIRGINRINGO presenta lo speciale Best Rock IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA dedicato ai @foofighters in occasione dell'uscita di "Your Favorite Toy", il nuovo album di inediti della band di #DaveGrohl #FooFighters x.com