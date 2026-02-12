Sanità in affanno a Foggia l’allarme dell’Ordine dei Medici | Chiediamo di essere ascoltati

Questa mattina a Foggia, l’Ordine dei Medici ha lanciato un nuovo allarme sulla sanità locale. Il presidente Pierluigi De Paolis ha spiegato che ci sono troppe restrizioni e pochi medici disponibili, e chiede di essere ascoltato prima che la situazione peggiori ancora di più.

Si è tenuta questa mattina a Foggia la conferenza stampa convocata dal presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, Pierluigi De Paolis, per fare il punto sulla carenza cronica di personale medico nel territorio.Un incontro dai toni netti, durante il quale è stato tracciato un quadro definito preoccupante e ormai strutturale, che coinvolge ospedali, pronto soccorso, medicina territoriale e servizio di emergenza-urgenza. Secondo quanto illustrato dal presidente, la provincia di Foggia soffre una mancanza significativa di medici in diversi ambiti: dagli specialisti ospedalieri ai medici di medicina generale, fino ai professionisti impegnati nel 118.

