Usa vogliono sospendere la Spagna dalla Nato La replica di Sanchez
Una comunicazione riservata del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato. La notizia arriva in un momento in cui si susseguono le reazioni, tra cui quella del premier del paese coinvolto. La questione riguarda le possibili implicazioni di una decisione di questo tipo e le risposte del governo locale, che ha commentato la vicenda in modo diretto. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra gli alleati della Nato.
Una mail riservata del Pentagono ipotizza la sospensione della Spagna dalla Nato: la mossa di Trump e la replica del premier Sanchez. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Usa vogliono sospendere la Spagna dalla Nato. La replica di Sanchez
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Bene, ma permangono differenze di vedute sui prezzi minimi , che gli USA vogliono e l'Ue no. I primi pensano all'interesse dell'industria nazionale, la seconda no. x.com