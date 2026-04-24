Iran gli Usa vogliono punire i paesi Nato per il mancato aiuto nella guerra | Si può sospendere la Spagna – La diretta

Nel 56esimo giorno di conflitto nel Golfo tra Stati Uniti, Israele e Iran, i negoziati di pace tra Teheran e Washington sono ancora in sospeso. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che potrebbero decidere di sospendere la collaborazione con alcuni paesi membri della Nato, tra cui la Spagna, come risposta alla mancanza di supporto durante il conflitto. La situazione rimane tesa, con poche novità sul fronte diplomatico.

Nel 56esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran continua lo stallo nei negoziati di pace tra Teheran e Washington. Il politologo Robert D. Kaplan spiega che gli iraniani stanno tirando per le lunghe le trattative proprio per mettere in difficoltà Donald Trump, che vorrebbe un accordo rapido. Tanto che secondo la Cnn l’esercito americano è tornato a proporre al presidente americano una serie di opzioni di attacco a obiettivi regionali. Il focus è sulla neutralizzazione delle mine iraniane, delle imbarcazioni d’attacco rapido e delle minacce costiere, per riaprire lo Stretto di Hormuz. Intanto il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato esteso di tre settimane e lo stesso Trump ha detto di non stare pensando all’ esclusione dell’Iran dai Mondiali 2026 in favore dell’Italia.🔗 Leggi su Open.online

Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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La fine della guerra passa per Hormuz, dove l’Iran crede di avere una flottiglia imbattibile. Di @Micol_Fla x.com