Il Pentagono sta considerando di sospendere la partecipazione della Spagna dalla NATO a causa del suo mancato supporto nella guerra contro l’Iran. Il presidente spagnolo ha risposto affermando che il paese collabora nel rispetto del diritto internazionale. La questione riguarda il ruolo degli alleati europei degli Stati Uniti e le conseguenze di questa decisione sulla cooperazione militare internazionale.

Il mancato sostegno nella guerra contro l’Iran potrebbe costare caro, agli alleati europei degli Stati Uniti. Trump l’avevo detto e ribadito. Ora una email interna del Pentagono ipotizza ritorsioni contro i Paesi della Nato giudicati “difficili”. Al primo posto ci sarebbe la Spagna: l’inclusione di Madri nell’alleanza atlantica potrebbe essere sospesa. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters sul suo sito. Nemmeno il Regno Unito è al sicuro: tra le opzioni allo studio, si starebbe valutando anche la possibilità di rivedere la posizione degli Stati Uniti rispetto alla rivendicazione britannica delle isole Falkland. Ma allo studio ci sarebbero altre opzioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Media: “Pentagono valuta di sospendere la Spagna dalla Nato. Sanchez: “Collaboriamo secondo il diritto internazionale”

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