In Iran la tregua si mantiene, ma il passaggio nello stretto di Hormuz rimane bloccato. Il governo statunitense ha dichiarato di voler mantenere il controllo totale sulla zona e ha ordinato di eliminare eventuali imbarcazioni con mine presenti nelle acque. La chiusura dello stretto continua a rappresentare una tensione significativa tra le parti coinvolte. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alle restrizioni di navigazione nella zona.

Regge la tregua in Iran, ma sullo stretto di Hormuz – ancora chiuso – Trump rivendica il ‘controllo totale’ e ordina di ‘distruggere qualsiasi imbarcazione posizioni mine’ nelle sue acque. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Usa-Iran, la tregua regge ma Hormuz ancora chiuso

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