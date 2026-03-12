la guerra in iran e le scorte di armi di usa e israele

Attualmente si parla di un conflitto tra Stati Uniti, Israele e il governo iraniano. Le tensioni tra queste parti sono alte e si riflettono anche nelle scorte di armi di Washington e Gerusalemme. La guerra coinvolge azioni militari e strategie di mobilitazione di risorse belliche da parte delle nazioni coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione mentre si susseguono aggiornamenti su sviluppi e movimentazioni militari.

Guerra in Iran voluta da Usa e Israele, le paure di Meloni su armi nucleari e missili: "Potrebbero colpirci"Giorgia Meloni ha relazionato in Senato sulla posizione dell'Italia rispetto alla guerra in Iran scatenata dall'attacco combinato di Usa e Israele,...

Iran, la guerra in diretta: drone colpisce la base italiana a Erbil, in Iraq, nessun ferito. Bombe su Teheran e Beirut, sale il prezzo del petrolioLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: drone colpisce la base militare italiana a Erbil, in Iraq, non si registrano feriti

Guerra Iran, colpita base italiana in Iraq. Due nuovi attacchi a petroliere. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, colpita base italiana in Iraq. Due nuovi attacchi a petroliere. LIVE

"Abbiamo vinto la guerra contro l'Iran in un'ora". Lo ha detto Donald Trump ad un evento in Kentucky elogiando il nome dell'operazione militare 'Epic fury'. "E' un nome bellissimo, solo se vinci. "ma noi abbiamo vinto", ha sottolineato il presidente americano.

Mentre prosegue il conflitto in Medio Oriente, l'Iran ha diffuso un video di animazione in stile Lego che mette in scena una versione giocattolo di Donald Trump, affiancato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu e persino dal diavolo