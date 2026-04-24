USA farmaci in calo | Trump e Regeneron stravolgono i prezzi

Negli Stati Uniti, un accordo tra l’ex presidente e una grande azienda farmaceutica prevede una riduzione dei prezzi dei farmaci. La firma dell’accordo ha attirato l’attenzione dei media, in quanto rappresenta un intervento diretto sulle tariffe dei medicinali nel paese. La notizia si aggiunge alle recenti discussioni sul costo delle terapie e le politiche di accesso ai farmaci negli Stati Uniti.

? Cosa sapere Trump e Regeneron firmano accordo per abbattere i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti.. La clausola della nazione più favorita allinea i listini americani ai minimi mondiali.. Trump e Regeneron siglano un accordo per abbattere i costi dei farmaci negli Stati Uniti applicando la clausola della nazione più favorita ai prezzi internazionali. La Casa Bianca ha comunicato ufficialmente l’intesa raggiunta con il colosso farmaceutico Regeneron, che porterà a una riduzione dei listini per i medicinali su prescrizione. Donald Trump ha presentato l’operazione come una svolta storica, puntando sulla capacità di allineare le tariffe americane ai minimi registrati nel resto del mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA, farmaci in calo: Trump e Regeneron stravolgono i prezzi Notizie correlate Usa, Trump lancia TrumpRx: vendita diretta di farmaci a prezzi scontati(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx. Allarme farmaci: i prezzi rischiano il +40% per l’effetto Trump? Cosa sapere Marcello Cattani di Farmindustria prevede un aumento dei prezzi dei farmaci fino al 40%. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Idiocracy. Trump e Kennedy dichiarano guerra alla matematica: Ribasso dei farmaci oltre il 600%; Stati Uniti. La svolta di Trump sulla salute mentale: ordine esecutivo per accelerare la ricerca sui farmaci psichedelici; Made in Italy, il futuro dell'export con le tensioni Italia-Usa; Cattani (Farmindustria): Farmaci più cari, con Trump e la guerra produzione italiana a rischio. Il presidente Donald Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di tre settimane, dopo aver ospitato alla Casa Bianca un incontro tra i rappresentanti dei due Paesi. "L'incontro è andato molto bene! Gli Stati Uniti collab - facebook.com facebook Italia ripescata ai Mondiali Trump 'dice no': "Non voglio penalizzare i giocatori dell'Iran" x.com