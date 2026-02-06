Usa Trump lancia TrumpRx | vendita diretta di farmaci a prezzi scontati
Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx.org, una piattaforma online che permette ai consumatori di acquistare farmaci direttamente, a prezzi più bassi. L’obiettivo è ridurre i costi delle medicine negli Stati Uniti. La novità rappresenta un passo concreto nella strategia dell’amministrazione Trump per abbassare le spese sanitarie.
(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx.org, una nuova piattaforma per la vendita diretta di farmaci ai consumatori, presentata come uno dei pilastri del piano dell’amministrazione per ridurre il costo delle medicine negli USA. Il sito consentirà ai pazienti di acquistare alcuni farmaci con prescrizione a prezzi scontati, negoziati direttamente dal governo federale con le principali aziende farmaceutiche. Secondo quanto dichiarato dal capo della Casa Bianca, i prezzi di medicinali molto diffusi come Ozempic e l’insulina di Eli Lilly subiranno una riduzione significativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su TrumpRx
Sky lancia le nuove offerte fibra + TV: Sport, Cinema e Serie in Ultra HD a prezzi super scontati
Dazi, Trump: "Sui prezzi dei farmaci ho fatto piegare Macron"
Durante le recenti trattative commerciali, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di aver ottenuto dal presidente francese Emmanuel Macron un accordo sui prezzi dei farmaci, in un contesto di negoziati che ha coinvolto anche l’aumento dei dazi.
Ultime notizie su TrumpRx
Argomenti discussi: Usa, Trump lancia TrumpRx: vendita diretta di farmaci a prezzi scontati; Trump lancia il suo sito per la vendita farmaci, i prezzi caleranno; TrumpRx, Il presidente Usa lancia una piattaforma per l’acquisto di medicinali a prezzi bassi; Trump lancia il suo sito per vendita farmaci: I prezzi caleranno.
Usa, Trump lancia TrumpRx: vendita diretta di farmaci a prezzi scontati(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il lancio di TrumpRx.org, una nuova piattaforma per la vendita diretta ... stream24.ilsole24ore.com
Usa, l'ultima trovata di Trump: ecco TrumpRx per farmaci scontati acquistabili onlineIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato TrumpRx, un sito Internet dove è possibile acquistare farmaci scontati ... iltempo.it
Giallo negli Usa, rapita la madre di un'anchor della Nbc. Trump la chiama e mobilita la polizia #ANSA facebook
Giallo negli Usa, rapita la madre di un'anchor della Nbc. Trump la chiama e mobilita la polizia #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.