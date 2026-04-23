Un possibile aumento dei prezzi dei farmaci fino al 40% potrebbe verificarsi a causa delle politiche adottate durante l’amministrazione Trump. Secondo Marcello Cattani di Farmindustria, questa misura potrebbe incidere sui costi sanitari, suscitando preoccupazioni nel settore farmaceutico. La questione riguarda principalmente le decisioni governative che potrebbero influenzare il costo finale dei medicinali, con un impatto potenziale sui pazienti e sui sistemi sanitari.

? Cosa sapere Marcello Cattani di Farmindustria prevede un aumento dei prezzi dei farmaci fino al 40%.. Le politiche economiche di Trump e le tensioni geopolitiche minacciano la produzione italiana.. L’instabilità dei mercati internazionali e le politiche economiche di Trump minacciano la tenuta del comparto farmaceutico nazionale, con il rischio concreto di un incremento dei prezzi dei medicinali fino al 40% secondo le proiezioni di Marcello Cattani. Il presidente di Farmindustria ha lanciato un allarme che tocca direttamente la stabilità della produzione in Italia. La combinazione tra tensioni geopolitiche globali e i cambiamenti nell’assetto statunitense sta delineando uno scenario di forte pressione per le aziende del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme farmaci: i prezzi rischiano il +40% per l’effetto Trump

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