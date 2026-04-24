Usa e Ue firmano l’intesa sulle materie prime critiche per sfidare il monopolio cinese | cosa cambia

Stati Uniti e Unione europea hanno firmato un accordo sulle materie prime considerate critiche, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dal monopolio cinese nel settore. La collaborazione tra le due parti si concentra ora sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento e sulla sicurezza delle risorse. Dopo le tensioni riguardanti i dazi commerciali, la nuova intesa rappresenta un intervento congiunto nel settore delle materie prime strategiche.

Dopo gli screzi sull’intesa commerciale sui dazi, Stati Uniti e Unione europea trovano un nuovo terreno su cui collaborare: le materie prime critiche. Oggi, venerdì 24 aprile, il commissario europeo al Commercio, Maros Šef?ovi?, è volato a Washington per incontrare il segretario di Stato americano, Marco Rubio. I due hanno firmato un protocollo d’intesa per un partenariato sulle catene di approvvigionamento di minerali critici, per renderle «sicure e sostenibili». In parallelo, è stato presentato un piano d’azione con misure per «rafforzare la resilienza» della filiera, tra cui strumenti commerciali, standard comuni e incentivi per gli investimenti, aprendo anche a una possibile iniziativa con altri partner globali.🔗 Leggi su Open.online

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