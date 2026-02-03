Gli Stati Uniti si muovono per mettere in sicurezza le materie prime critiche, destinando quasi 12 miliardi di dollari a creare una riserva strategica. Nel frattempo, l’Unione Europea fatica a garantire un approvvigionamento stabile, e la Corte dei Conti mette in guardia sulla sicurezza delle forniture. La differenza tra le due sponde dell’Atlantico si fa sempre più evidente.

Da un lato Washington che tratta le materie prime critiche come una priorità di sicurezza nazionale e si prepara a investire quasi 12 miliardi di dollari per crearne una riserva strategica e ridurre la dipendenza dalla Cina. Dall’altro Bruxelles che arranca. E, secondo la Corte dei Conti europea, è ad alto rischio di mancare l’obiettivo di un accesso sicuro ai materiali indispensabili per la transizione energetica e digitale entro il 2030. La relazione speciale ad hoc dei magistrati contabili pubblicata lunedì, proprio mentre la Casa Bianca confermava l’avvio del “Progetto Vault” per proteggere settori industriali chiave come automotive, elettronica, difesa ed energie rinnovabili da interruzioni delle catene di rifornimento globali, ha un titolo quasi irridente che non piacerà a Ursula von der Leyen, promotrice tre anni fa di un piano che avrebbe dovuto garantire la sicurezza degli approvvigionamenti: “Una politica non certo solida come una roccia “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Materie prime critiche, gli Usa si fanno una riserva strategica mentre l’Ue arranca. La Corte dei Conti: “Sicurezza delle forniture non garantita”

Approfondimenti su MateriePrime Critiche

Il 19 gennaio 2026, Roma ospita l’annuncio di oltre 160 candidature per i progetti strategici europei dedicati alle materie prime critiche.

L’Italia si schiera con gli Stati Uniti sul dossier Iran.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su MateriePrime Critiche

Argomenti discussi: Materie prime critiche e terre rare: la sfida per l'indipendenza europea - Lab24; Stoccaggio materie prime critiche: perché l’IEA lo ritiene necessario; Haiki+, intesa con Rarearth per il recupero di materie prime critiche da RAEE; Energia e materie prime critiche, l’Unione europea dipende per il per il 56,9% dall’estero.

Minerali critici, il dominio globale si gioca sui mariPer allontanarsi dai combustibili fossili e avverare la transizione energetica l’umanità dovrà continuare a sfruttare le risorse del sottosuolo. Il vero nodo, dunque, non è che cosa estrarremo - litio ... repubblica.it

Ue. L’Eca, ‘rischio di restare a corto di materie prime per le energie da fonti rinnovabili’L’Ue sta riscontrando difficoltà nell’assicurare l’approvvigionamento di materie prime critiche di cui ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi in materia di energia e clima. Questa è la conclusi ... notiziegeopolitiche.net

L’estro del nostro chef incontra materie prime eccellenti per creare esperienze di gusto raffinate e sorprendenti. Da Prunus, ogni portata è pensata per emozionarti. Via Alfonso Carella, Salerno. Per info e prenotazioni: +39 089 214 2198 Whatsapp - facebook.com facebook