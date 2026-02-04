Materie prime critiche la Corte dei conti mette in guardia l’Ue | Obiettivi 2030 lontani

La Corte dei conti mette in guardia l’Europa: entro il 2030, il Vecchio Continente rischia di restare indietro. L’obiettivo di assicurare le materie prime critiche come litio, cobalto e terre rare sembra sempre più difficile da raggiungere. Le stime non sono positive e le scadenze si avvicinano, ma ancora manca un piano chiaro per garantire l’approvvigionamento. Se le cose non cambiano, la transizione energetica e la competitività industriale rischiano di rallentare o fermarsi.

L'Unione europea è a un bivio. Entro il 2030, dovrà garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di 26 materie prime critiche – tra cui litio, cobalto, rame, terre rare e nickel – senza le quali non si può costruire una transizione energetica vera, né si può rilanciare la competitività industriale del Vecchio Continente. Eppure, secondo il rapporto più severo mai prodotto dalla Corte dei conti europea, l'obiettivo è lontano, molto lontano. Il documento, reso noto a Bruxelles il 4 febbraio 2026, non si limita a segnalare ritardi: lo definisce un "fallimento strategico in corso". Le parole chiave sono "molta strada", "strozzature strutturali" e "riciclaggio agli albori".

