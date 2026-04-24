Durante un'audizione tenutasi il 22 aprile, l'ammiraglio Paparo ha confermato che un nodo Bitcoin viene utilizzato dall'INDOPACOM, il comando militare statunitense per l'area dell'Indo-Pacifico. La notizia ha attirato l'attenzione sull'impiego della tecnologia blockchain nelle operazioni di difesa digitale, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità e gli obiettivi di questa iniziativa.

? Cosa sapere L'ammiraglio Paparo conferma l'uso di un nodo Bitcoin per l'INDOPACOM durante l'audizione del 22 aprile.. L'esercito statunitense testa la blockchain per la sicurezza delle reti e la resilienza informatica.. Durante l’audizione della Commissione per le Forze Armate della Camera il 22 aprile 2026, l’ammiraglio Paparo ha confermato che l’esercito statunitense gestisce attualmente un nodo sulla rete Bitcoin per condurre test operativi di sicurezza informatica. L’ufficiale a quattro stelle, comandante dell’INDOPACOM, ha chiarito davanti ai legislatori che l’interesse militare non è rivolto al mining o alla gestione di asset finanziari, bensì all’utilizzo del protocollo come strumento di informatica applicata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USA e Bitcoin: l’esercito testa la blockchain per la difesa digitale

Wall Street Veteran Says Bitcoin Is Mispriced 20:1

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