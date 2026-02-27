Bitcoin blockchain e geopolitica | successo al Lavello per la rivoluzione delle criptovalute

La serata dedicata a Bitcoin, blockchain e geopolitica ha attirato molti partecipanti, desiderosi di approfondire questi temi. Nonostante l’orario previsto fosse alle 21, l’interesse crescente ha spinto gli interventi ben oltre le 23, creando un’atmosfera di grande coinvolgimento. La discussione si è concentrata sulle implicazioni delle criptovalute a livello globale, mantenendo un tono vivo e interessato tra i presenti.

La serata era convocata per le 21, ma l'entusiasmo del pubblico e la profondità degli interventi l'hanno protratta oltre le 23. Si è conclusa a tarda serata la prima iniziativa pubblica organizzata dal nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione del Monastero del Lavello a Calolziocorte: "La rivoluzione delle criptovalute: quali scenari ci attendono?", un appuntamento promosso dall'assessorato a media, informazione e transizione digitale del Comune, guidato da Luca Caremi. Sala piena, attenzione alta, un dibattito autentico tra relatori e cittadini. Non era una serata per esperti del settore: era, nelle intenzioni degli organizzatori, un momento di alfabetizzazione finanziaria e digitale aperto a tutti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

