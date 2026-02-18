Stefano Capaccioli responsabile del Tavolo parlamentare su Blockchain e Bitcoin

Stefano Capaccioli nominato responsabile del Tavolo “Legislazione, compliance e semplificazione normativa” nell’ambito dell’Intergruppo parlamentare su “Digital Asset, Blockchain e Bitcoin”. L’incarico segna l’avvio della fase operativa del Tavolo Tecnico e punta a supportare concretamente la redazione normativa e la definizione di strumenti regolamentari dedicati alle criptoattività. La designazione è stata ufficializzata durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, momento che ha sancito l’inizio dei lavori tecnici dell’Intergruppo L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti discussi: Arezzo: Bitcoin e Blockchain, Capaccioli responsabile del Tavolo tecnico dell'intergruppo parlamentare; Blockchain e Bitcoin, Stefano Capaccioli alla guida del Tavolo tecnico su normativa e semplificazione; Controlli fiscali sulle criptovalute: cosa sa davvero l’Agenzia delle Entrate e perché ignorare il problema è un errore; Airdrop e staking crypto: quando nasce davvero il reddito e perché la tassazione è rischiosa.

