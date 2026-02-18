Stefano Capaccioli responsabile del Tavolo parlamentare su Blockchain e Bitcoin
Stefano Capaccioli è stato scelto come responsabile del Tavolo “Legislazione, compliance e semplificazione normativa” dell’Intergruppo parlamentare su “Digital Asset, Blockchain e Bitcoin”. La nomina arriva dopo le recenti discussioni sulla necessità di aggiornare le leggi italiane per regolamentare le criptovalute, in particolare in vista delle nuove proposte di legge presentate in Parlamento.
Stefano Capaccioli nominato responsabile del Tavolo “Legislazione, compliance e semplificazione normativa” nell’ambito dell’Intergruppo parlamentare su “Digital Asset, Blockchain e Bitcoin”. L’incarico segna l’avvio della fase operativa del Tavolo Tecnico e punta a supportare concretamente la redazione normativa e la definizione di strumenti regolamentari dedicati alle criptoattività. La designazione è stata ufficializzata durante una conferenza stampa alla Camera dei Deputati, momento che ha sancito l’inizio dei lavori tecnici dell’Intergruppo L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Vertenza Capaccioli, tavolo di confronto in Regione: "Apertura dell’azienda, ma si investa sui lavoratori"
Vestas: rinvio di trenta giorni del trasferimento da Taranto Tavolo regionale, soddisfazione dell'assessore per l'esito. Turco: interrogazione parlamentareLa Vestas ha deciso di spostare di trenta giorni il trasferimento da Taranto.
Conferenza stampa Intergruppo parlamentare su Digital Asset, Blockchain e Bitcoin, Camera 10-2-2026
Argomenti discussi: Arezzo: Bitcoin e Blockchain, Capaccioli responsabile del Tavolo tecnico dell'intergruppo parlamentare; Blockchain e Bitcoin, Stefano Capaccioli alla guida del Tavolo tecnico su normativa e semplificazione; Controlli fiscali sulle criptovalute: cosa sa davvero l’Agenzia delle Entrate e perché ignorare il problema è un errore; Airdrop e staking crypto: quando nasce davvero il reddito e perché la tassazione è rischiosa.
Stefano Capaccioli responsabile del Tavolo parlamentare su Blockchain e BitcoinStefano Capaccioli nominato responsabile del Tavolo Legislazione, compliance e semplificazione normativa nell’ambito dell’Intergruppo parlamentare su Digital Asset, Blockchain e Bitcoin. L’incaric ... ildenaro.it
Bitcoin e Blockchain, l'aretino Stefano Capaccioli responsabile del Tavolo tecnico dell'intergruppo parlamentareLa nomina è stata ufficializzata lo scorso 10 febbraio, durante una conferenza stampa alla Camera dei deputati ... arezzonotizie.it
STEFANO CAPACCIOLI, RESPONSABILE DEL TAVOLO "LEGISLAZIONE, COMPLIANCE E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA" Importante nomina per il dottore commercialista aretino Stefano Capaccioli. L’Intergruppo parlamentare su «Digital Asset, Blockc facebook