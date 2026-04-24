Un soldato delle forze speciali è stato arrestato dopo aver scommesso e vinto sulla cattura del presidente venezuelano. L’uomo, identificato come Gannon Ken Van Dyke, è stato fermato con l’accusa di aver effettuato scommesse relative a un evento su cui aveva anche un coinvolgimento diretto. La vicenda si è verificata in un contesto di attenzione internazionale e coinvolge aspetti legati alla sicurezza e alla legalità.

Roma, 24 aprile 2026 - Il soldato delle forze speciali Gannon Ken Van Dyke è stato arrestato, è accusato di aver scommesso e vinto, perché in prima persona impegnato, sull’arresto del presidente del Venezuela Nicolas Maduro. Secondo le autorità federali che lo hanno accusato Van Dyke "ha partecipato alla pianificazione e all'esecuzione dell'operazione militare americana per la cattura di Nicolas Maduro" e avrebbe sfruttato le informazioni riservate in suo possesso per piazzare "in totale circa 13 scommesse dal 27 dicembre 2025 alla sera del 26 gennaio", portando a casa circa 400.000 dollari. L’accusa quindi è di "uso illecito di informazioni governative riservate a scopo di lucro personale, furto di informazioni governative non pubbliche, frode telematica e transazione monetaria illecita".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scommette sulla cattura di Maduro e vince perché c’era: arrestato soldato delle forze speciali

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