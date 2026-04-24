Un soldato statunitense è stato arrestato dopo aver scommesso sulla cattura di un alto funzionario di governo e aver usato informazioni riservate per vincere oltre 400 mila euro. Secondo le fonti, l’uomo era coinvolto in un’operazione e avrebbe sfruttato dati non pubblici per ottenere il denaro. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’arresto e sull’uso di informazioni riservate nel caso.

Era coinvolto nell'operazione e ha usato informazioni riservate per vincere oltre 400mila euro sulla piattaforma Polymarket Gannon Ken Van Dyke, un soldato delle forze speciali statunitensi coinvolto nell’operazione per catturare e destituire il dittatore venezuelano Nicolás Maduro, è stato arrestato con l’accusa di aver utilizzato informazioni riservate per scommettere sulla piattaforma Polymarket. Prima dell’operazione Van Dyke aveva firmato accordi di riservatezza in cui si impegnava a non divulgare informazioni riservate o sensibili relative all’operazione. È accusato di frode finanziaria e telematica e di aver utilizzato informazioni riservate a scopo di lucro: rischia fino a 60 anni di carcere.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il soldato statunitense arrestato per aver scommesso sulla cattura di Maduro

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Puntò sulla cattura di Maduro prima di partecipare al blitz, militare Usa in manette #polymarket x.com

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