L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un peggioramento rapido della crisi sanitaria in Medio Oriente, con un aumento delle difficoltà tra le popolazioni sfollate e un aumento della pressione sugli ospedali. La situazione si aggrava di giorno in giorno, mentre le strutture sanitarie si trovano a dover affrontare un numero crescente di pazienti e risorse sempre più limitate.

L’escalation del conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti sempre più gravi anche sul piano sanitario. È quanto emerge dal primo rapporto globale dedicato alla situazione, che fotografa uno scenario complesso in cui, accanto alle vittime dirette, cresce l’impatto sulle infrastrutture sanitarie, sulle condizioni di vita delle popolazioni e sulla tenuta complessiva dei sistemi di cura. Il quadro è quello di una crisi regionale che coinvolge in modo diretto diversi Paesi, tra cui Iran, Libano, Iraq e Israele, con milioni di persone costrette a lasciare le proprie case e un numero crescente di feriti e vittime. Ma oltre ai dati immediati, ciò che preoccupa maggiormente è la pressione sempre più forte sugli ospedali e sulle strutture sanitarie, chiamate a rispondere in condizioni di emergenza continua. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Medio Oriente, l’OMS lancia l’allarme: crisi sanitaria in rapido peggioramento tra sfollati e ospedali sotto pressione

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