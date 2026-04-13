Allarme energia | scorte vuote e crisi globale del carburante

Durante l’undicesima edizione della Scuola di Formazione Politica della Lega, il vertice di Eni ha evidenziato una riduzione delle scorte di carburante e di energia, descrivendo una situazione critica per la sicurezza energetica del paese. Sono stati segnalati livelli insufficienti di volumi disponibili, che potrebbero compromettere la stabilità del sistema energetico nazionale. La discussione si è concentrata sulla preoccupazione per la scarsità di risorse e le sue implicazioni.

Durante l’undicesima edizione della Scuola di Formazione Politica della Lega, il vertice di Eni ha tracciato un quadro allarmante sulla sicurezza energetica nazionale, segnalando una carenza di volumi che mette a rischio la tenuta del sistema. Claudio Descalzi ha evidenziato come le recenti tensioni nel Golfo rappresentino lo shock più rilevante degli ultimi quarant’anni per quanto riguarda la disponibilità di risorse, con un impatto diretto che ha già colpito il territorio italiano, dove 600 stazioni di servizio Eni hanno registrato l’esaurimento delle scorte di gasolio durante lo scorso fine settimana. Squilibri tra offerta e domanda: il rischio di un vuoto strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme energia: scorte vuote e crisi globale del carburante Umbria, allarme carburante: costi record e scorte a zeroAlcuni distributori in Umbria registrano carenze di carburante a causa dell’impennata dei costi delle materie prime e di complicazioni nella gestione... Carburante a rischio negli aeroporti Ue: allarme scorte entro tre settimaneRoma - La crisi nello Stretto di Hormuz mette sotto pressione le forniture di jet fuel: Bruxelles chiamata a intervenire mentre cresce il timore di...