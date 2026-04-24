USA allarme lavoro | sussidi in aumento e mercati sotto pressione

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti, nella settimana del 18 aprile, le richieste di sussidi di disoccupazione sono salite a 214 mila unità. Questo dato si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione sul mercato del lavoro, mentre i mercati finanziari globali risentono delle notizie riguardanti l'aumento dei disoccupati e dell'operazione di acquisizione di una grande banca europea da parte di un istituto di credito internazionale.

?? Cosa sapere USA, richieste sussidi disoccupazione a 214 mila unità nella settimana del 18 aprile. L'aumento dei disoccupati e l'operazione UniCredit su Commerzbank influenzano i mercati globali. Le richieste di sussidio per la disoccupazione negli Stati Uniti sono salite a 214 mila unità nella settimana conclusasi il 18 aprile, segnando un incremento di 6.000 persone rispetto al periodo precedente e alimentando i timori su un rallentamento del mercato del lavoro americano. L'impatto .🔗 Leggi su Ameve.eu

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