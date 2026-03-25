Strage di Crans-Montana | la porta di sicurezza del Constellation chiusa pochi secondi prima dell’incendio

A pochi mesi dalla tragedia di Capodanno avvenuta presso il locale di Crans-Montana, sono stati resi noti dettagli riguardanti la porta di sicurezza dell’edificio, che è risultata chiusa pochi secondi prima dell’incendio. Questi elementi sono stati discussi nelle indagini in corso, che stanno analizzando le possibili cause e le eventuali mancanze nei sistemi di sicurezza del locale.

A pochi mesi dalla tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, emergono nuovi dettagli destinati a riaccendere il dibattito sulle responsabilità e sulle falle nei sistemi di sicurezza. Secondo quanto riportato da fonti investigative, la porta di sicurezza situata al piano terreno del locale sarebbe stata chiusa con un chiavistello pochi istanti prima dello scoppio dell’incendio che ha provocato la morte di 41 persone, tra cui sei giovani italiani. Leggi anche: “Tutta la verità”. Crans-Montana, Jacques Moretti rompe il silenzio La dinamica dei fatti. L’elemento chiave arriva dall’analisi delle immagini delle telecamere interne, esaminate dalla polizia del Canton Vallese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di Crans-Montana: la porta di sicurezza del Constellation chiusa pochi secondi prima dell’incendio Articoli correlati Strage di Crans-Montana, il titolare del Constellation ammette: la porta di emergenza era chiusaJacques Moretti, proprietario del Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di emergenza situata nel seminterrato del... Strage di Crans-Montana, la porta sul retro del Le Constellation chiusa per risparmiare sul personaleIl 19 dicembre scorso, i proprietari del locale Le Constellation avevano chiesto di effettuare alcuni lavori sulla struttura per chiudere la terrazza... L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi Aggiornamenti e contenuti dedicati a Strage di Crans Montana la porta di... Temi più discussi: Uno schema Ponzi dietro la strage di Crans-Montana?; Achille Lauro incontra i sopravvissuti di Crans-Montana: il gesto dopo Sanremo; Tragedia di Crans-Montana: procure a confronto a Sion; I figli di tutti noi, un podcast racconta la tragedia di Crans-Montana. Crans-Montana, pm di Roma a Sion: spunta un nuovo video choc nelle indaginiCrans-Montana, i pm italiani a Sion per esaminare gli atti dell’inchiesta svizzera mentre emergono nuovi elementi, tra cui un video che potrebbe fornire dettagli rilevanti sulla dinamica dell’incendio ... notizie.it Strage di Crans-Montana: la porta di sicurezza del Constellation chiusa pochi secondi prima dell’incendioA pochi mesi dalla tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana, emergono nuovi dettagli destinati a riaccendere il dibattito sulle responsabilità ... thesocialpost.it La strage di Crans-Montana. Alla vigilia della nuova trasferta dei PM romani a Sion per analizzare gli atti, emergono su quella notte nuovi dettagli x.com Le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulla strage di Crans-Montana sono vergognose: scaricare anche solo in parte la responsabilità sulle vittime è inaccettabile. Da mesi è chiaro che la tragedia è stata causata da gravi negligenze: uscite di sicure - facebook.com facebook