La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato una variante al Piano urbanistico comunale. Ora i cittadini possono consultare i documenti online e negli uffici comunali per proporre eventuali osservazioni.

La giunta comunale adotta la variante al PUC: documentazione disponibile online e presso gli uffici per osservazioni dei cittadini.. San Leucio del Sannio (Bn). La variante al vigente Piano urbanistico comunale è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace. Questo atto amministrativo è stato ratificato ai sensi del regolamento regionale in materia. L’intera documentazione è depositata presso l’ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione al pubblico, per 30 giorni “naturali, successivi e consecutivi”, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul BURC n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace

Approfondimenti su San Leucio del Sannio variant

La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato ufficialmente la variante al Piano urbanistico comunale.

La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato ufficialmente la nuova variante al Piano urbanistico comunale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Leucio del Sannio variant

Argomenti discussi: San Leucio del Sannio, adottata la variante al Piano urbanistico comunale; San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale; San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale; San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace.

San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio IannaceSan Leucio del Sannio, 30 Gennaio - La variante al vigente Piano urbanistico comunale è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta ... sciscianonotizie.it

Il Carnevale di San Leucio del Sannio agli Stati Generali della Zeza di Eboli EventiIl Carnevale di San Leucio del Sannio è stato ospite degli Stati Generali della Zeza, tenutisi a Eboli, risultando l’unico Carnevale della provincia di Benevento invitato a partecipare a uno dei ... realtasannita.it

“STORIE OPERAIE” DI FOSCA PIZZARONI 2 FEBBRAIO 2026 - ORE 18 LIMBO STUDIO – PIAZZA DELLA SETA 7, SAN LEUCIO - CASERTA Dopo la straordinaria inaugurazione, ha inizio il calendario dell’Anno Leuciano promosso dalla Fondazione Orizzont - facebook.com facebook