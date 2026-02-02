San Leucio del Sannio variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace

Da puntomagazine.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato una variante al Piano urbanistico comunale. Ora i cittadini possono consultare i documenti online e negli uffici comunali per proporre eventuali osservazioni.

La giunta comunale adotta la variante al PUC: documentazione disponibile online e presso gli uffici per osservazioni dei cittadini.. San Leucio del Sannio (Bn). La variante al vigente  Piano urbanistico comunale  è stata  adottata  con  deliberazione  della  giunta comunale  presieduta dal  sindaco Nascenzio Iannace. Questo atto amministrativo è stato ratificato ai sensi del regolamento regionale in materia. L’intera documentazione è depositata presso l’ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione al pubblico, per 30 giorni “naturali, successivi e consecutivi”, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul BURC n. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

san leucio del sannio variante al piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco nascenzio iannace

© Puntomagazine.it - San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace

Approfondimenti su San Leucio del Sannio variant

San Leucio del Sannio, la giunta approva la variante al Piano urbanistico comunale

La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato ufficialmente la variante al Piano urbanistico comunale.

San Leucio del Sannio, adottata la variante al Piano urbanistico comunale

La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato ufficialmente la nuova variante al Piano urbanistico comunale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Leucio del Sannio variant

Argomenti discussi: San Leucio del Sannio, adottata la variante al Piano urbanistico comunale; San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale; San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale; San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace.

San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio IannaceSan Leucio del Sannio, 30 Gennaio -  La variante al vigente Piano urbanistico comunale è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta ... sciscianonotizie.it

san leucio del sannioIl Carnevale di San Leucio del Sannio agli Stati Generali della Zeza di Eboli EventiIl Carnevale di San Leucio del Sannio è stato ospite degli Stati Generali della Zeza, tenutisi a Eboli, risultando l’unico Carnevale della provincia di Benevento invitato a partecipare a uno dei ... realtasannita.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.