Ridussero un automobilista in fin di vita armati di mazza da golf e mannaia | tre arresti al Quartaccio

Tre persone sono state arrestate al Quartaccio in relazione a un grave episodio di violenza. L'aggressione, avvenuta dopo una lite in strada, ha coinvolto un uomo di 27 anni, che è stato colpito con una mazza da golf e una mannaia e si trova in condizioni di vita critica. Le autorità hanno fermato i sospettati, ritenuti responsabili dell'attacco.