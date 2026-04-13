Ridussero un automobilista in fin di vita armati di mazza da golf e mannaia | tre arresti al Quartaccio
Tre persone sono state arrestate al Quartaccio in relazione a un grave episodio di violenza. L'aggressione, avvenuta dopo una lite in strada, ha coinvolto un uomo di 27 anni, che è stato colpito con una mazza da golf e una mannaia e si trova in condizioni di vita critica. Le autorità hanno fermato i sospettati, ritenuti responsabili dell'attacco.
Tre arresti al Quartaccio per il pestaggio ai danni di un 27enne, organizzato dopo una lite stradale. Gli aggressori erano armati di mannaia e mazza da golf.🔗 Leggi su Fanpage.it
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