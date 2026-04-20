Cicalone aggredito nella metro di Roma | catturato in Finlandia uno degli aggressori dello YouTuber Il 39enne romeno è detenuto al carcere di Rebibbia

Un aggressore coinvolto nell’aggressione dello YouTuber avvenuta il 12 novembre nella metro di Roma è stato arrestato in Finlandia. Si tratta di un uomo di 39 anni di nazionalità romena, attualmente in custodia nel carcere di Rebibbia. L’episodio si è verificato nei pressi della fermata “Ottaviano” della linea A della metropolitana, quando l’influencer è stato vittima di un’aggressione da parte di alcuni giovani.

Lo scorso 12 novembre lo YouTuber Cicalone è stato pestato da alcuni ragazzi nei pressi della fermata della metropolitana Linea A di Roma “Ottaviano”. Le indagini non si sono mai fermate e hanno portato alla cattura in Finlandia di un altro dei tre responsabili, un 39enne romeno. Il presunto aggressore è stato estradato ed è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, scortato da personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip). Il ragazzo è indagato, in concorso con altri tre complici, per l’aggressione. Da quel momento i responsabili erano rimasti ristretti in carcere nei rispettivi Paesi, detenuti per altri reati, in attesa della definizione dei procedimenti a loro carico e della successiva estradizione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cicalone, brutale aggressione nella metro di Roma: hanno massacrato non solo lui...

Notizie correlate

Arrestato in Finlandia uno degli aggressori di Cicalone nella metro di Roma: sarà estradato in ItaliaArrestato in Finlandia Marian Florin Batu, uno degli aggressori dello youtuber Cicalone pestato a novembre nella metro A di Roma.

Leggi anche: Pestaggio Cicalone in metro: arrestati i quattro aggressori dello youtuber (video)

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Cicalone pestato in metro a Roma, preso in Finlandia uno degli aggressori: fa parte del clan di Hitler. Ora è a Rebibbia; Ivrea reagisce al pestaggio | il Comune querela gli aggressori.

Cicalone pestato in metro a Roma, preso in Finlandia uno degli aggressori: fa parte del «clan di Hitler». Ora è a RebibbiaÈ stato estradato tre giorni fa in Italia dalla Finlandia e si trova ora a Rebibbia, in attesa di essere interrogato nei prossimi giorni, Victor Ionut Dascalu, 39enne originario ... ilgazzettino.it

Cicalone, uno dei presunti aggressori estradato dalla Finlandia: è un 39enne romenoA distanza di sei mesi dall'aggressione di Simone Cicalone, il noto youtuber che fu accerchiato e picchiato nella metropolitana di Roma - dove gira e posta video contro i borseggiatori ... leggo.it

L'uomo è accusato di aver sferrato il calcio al volto che costò a Cicalone 45 giorni di prognosi - facebook.com facebook