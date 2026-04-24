Nella puntata del 23 aprile di Uomini e Donne, Sebastiano ha seguito Simona fuori dallo studio e sono usciti insieme. Durante la puntata si è verificato un acceso confronto tra Elisabetta e Sebastiano, che ha deciso di abbandonare il programma con Simona. La scena ha attirato l’attenzione dei telespettatori, mentre le dinamiche tra i partecipanti sono state al centro della discussione.

Nella puntata del 23 aprile del dating show esplode il caos tra Elisabetta e Sebastiano che decide di lasciare lo studio con Simona. Marina discute nuovamente con Tina Cipollari Una puntata sorprendente, quella del 23 aprile, di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti e Tinì Cansino al loro fianco: protagonisti della giornata le dame e i cavalieri del Trono Over con una coppia che ha lasciato lo studio insieme. Sebastiano e Simona lasciano insieme il programma La puntata di Uomini e Donne si è aperta con alcuni dei protagonisti più discussi delle ultime settimane: Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Sebastiano rincorre Simona ed esce con lei dal programma, ma è una farsa!

Notizie correlate

Leggi anche: Uomini e Donne, anticipazioni 14 aprile: Sebastiano e Simona lasciano il programma

Uomini e Donne: Sebastiano fa il bis: lascia il programma con Elisabetta dopo l’addio a SimonaRegistrazione Uomini e Donne 21 aprile: Elisabetta e Sebastiano lasciano insieme La registrazione di Uomini e Donne del 21 aprile regala un finale...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Elisabetta: Parole importanti quelle di Sebastiano… - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne anticipazioni: Sebastiano Mignosa lascia Simona e raggiunge Elisabetta; Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante insieme: il ritorno di fiamma è ufficiale; Anticipazioni Uomini e Donne: Sebastiano ed Elisabetta lasciano insieme la trasmissione.

Uomini e donne, Sebastiano dopo la scelta con Simona: rottura e ritorno con ElisabettaLa storia tra Sebastiano e Simona è durata meno di due settimane, poi lui si è riproposto a Elisabetta e lei gli ha dato un'altra chance ... it.blastingnews.com

Uomini e Donne, Sebastiano esce con Simona: Ne sono convintoNella puntata di Uomini e Donne del 23 aprile, Sebastiano e Simona decidono di uscire insieme dal pogramma. Dopo la discussione in studio con Elisabetta, riguardo una conversazione avvenuta qualch ... tgcom24.mediaset.it

Violenza di genere online, perché gli uomini continuano a scambiarsi foto di mogli e figlie x.com

Tantissime le ambulanze e gli uomini impegnati stasera nel terribile incidente frontale avvenuto tra San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Il bilancio finale, come già sapete è di due morti e cinque feriti gravi - facebook.com facebook