Uomini e Donne anticipazioni 14 aprile | Sebastiano e Simona lasciano il programma

Nella registrazione di martedì 14 aprile di Uomini e Donne, Sebastiano e Simona hanno annunciato di voler abbandonare il programma insieme. La decisione è stata comunicata durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli pubblicamente resi noti. La coppia ha lasciato il programma senza proseguire il percorso di confronto tra i partecipanti. La loro scelta ha attirato l’attenzione dei presenti in studio e degli spettatori.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione martedì 14 aprile. Sebastiano e Simona decidono di lasciare il programma assieme. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di martedì 14 aprile. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, assistiamo alla nascita di una nuova coppia nel trono over. Cristina e Antonio si sono accomodati al centro dello studio raccontando di essere usciti a cena e di aver trascorso una serata positiva. La conoscenza tra i due sembra quindi proseguire senza particolari ostacoli, con una sintonia che appare in crescita anche dopo la registrazione. Intanto, Sebastiano ha deciso di lasciare il programma insieme a Simona, ufficializzando così la nascita di una nuova coppia.🔗 Leggi su 2anews.it

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