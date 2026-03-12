Magda, dopo alcune settimane di partecipazione a Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il programma. Nella sua spiegazione, ha dichiarato che Mario e Cinzia recitano e ha condiviso alcune parole su Sebastiano. La partecipante ha scelto di uscire dalla trasmissione senza ulteriori dettagli sui motivi della sua decisione. La sua uscita è stata comunicata ufficialmente durante la trasmissione.

Dopo aver provato a trovare la sua anima gemella a Uomini e Donne da qualche settimana Magda ha abbandonato la trasmissione. Diverse sono state le frequentazioni intraprese nel dating show di Maria De Filippi, come quella con Sebastiano, con Arcangelo con Mario Lenti e altre ancora, ma nessuna ha avuto esito positivo. Con Mario ci ha provato per ben due volte ma il cavaliere con il suo modo di fare l'ha delusa spingendola a mettere fine al loro percorso di conoscenza. Perché l'ex dama da settimane è assente nel parterre femminile della trasmissione? A svelarlo è stata lei stessa a Casa Lollo, dove ha rivelato di aver conosciuto un uomo fuori. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne Magda spiega perché è andata via e svela: “Mario e Cinzia recitano”, cosa ha detto su Sebastiano

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