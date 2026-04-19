Mario Lenti bacia Magda Catozzi | il video dei due insieme dopo Uomini e Donne

Durante una reunion di ex volti di Uomini e Donne, Mario Lenti e Magda Catozzi sono stati ripresi in un video mentre si scambiano un bacio. I due sono apparsi molto complici durante l'incontro, suscitando curiosità tra i presenti. La scena è stata registrata e diffusa sui social, attirando l’attenzione di chi segue le vicende dei protagonisti del programma. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla natura del loro rapporto.

Mario Lenti e Magda Catozzi si stanno frequentando? In queste ore si sono rivisti alla reunion di alcuni volti di Uomini e Donne e sono sembrati particolarmente complici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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