Uomini e Donne nuovi dubbi sul trono di Ciro | cosa emerge prima della scelta

Il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne continua a essere al centro dell’attenzione, con il pubblico che si interroga sulle sue prossime mosse. Mentre il tronista si avvicina alla decisione finale, alcune informazioni trapelate negli ultimi giorni hanno suscitato nuovi dubbi tra gli spettatori. La situazione è oggetto di discussione anche sui social e nei forum dedicati, dove si analizzano i dettagli emersi nelle ultime settimane.

Il trono di Ciro Solimeno fa discutere anche lontano dalle telecamere di Uomini e Donne. Il tronista si avvicina alla scelta, ma alcuni dettagli emersi nelle ultime ore stanno facendo discutere il pubblico. Tra segnalazioni social e avvistamenti fuori dagli studi, il suo percorso continua a dividere i fan del dating show di Canale 5. Agnese De Pasquale conferma la rottura con Roberto Priolo? Il triste sfogo Ciro Solimeno e il percorso a Uomini e Donne verso la scelta. Secondo le ultime anticipazioni, Ciro Solimeno avrebbe dichiarato di essere vicino alla scelta finale. Nonostante questo, nelle prossime puntate il tronista sarà ancora protagonista di confronti accesi con Elisa Leonardi.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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UOMINI E DONNE - CIRO ABOMINA IL TRONO E DICHIARA: LEI È LA MIA SCELTA!

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