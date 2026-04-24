Uno spazio attrezzato per gli amici a quattro zampe | al via lavori per il dog park

Da lecceprima.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori per un nuovo dog park nella zona industriale di Salice Salentino, vicino al distributore di carburanti Menga. Si tratta di uno spazio attrezzato pensato per consentire agli amici a quattro zampe di muoversi liberamente e socializzare in un’area dedicata. L’intervento riguarda l’allestimento di recinzioni, aree di gioco e zone di riposo, con l’obiettivo di offrire un servizio per i residenti e i proprietari di animali della zona.

SALICE SALENTINO - Sorgerà a ridosso del distributore carburanti Menga, nella zona industriale di Salice Salentino lo spazio attrezzato per amici a quattro zampe, ovvero il dog park. Si tratta di un piccolo grande passo verso una comunità sempre più attenta alle esigenze di tutti.“Questo progetto.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Leggi anche: Sarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto del Dog Park

Leggi anche: Airola, Festa di Primavera con gli amici a quattro zampe al Parco della Memoria

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Un nuovo spazio verde attrezzato: il Giardino dei nuovi nati nel 2025; S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani; Cagliari, inaugurato il nuovo skatepark di Monte Mixi: Uno spazio per sport, comunità e futuro; Si inaugura il primo Dog Park di Altamura domani, 24 aprile in via Antonia Centonze. Previsto già un secondo all’incrocio di via Cassano.

uno spazio attrezzato perUno spazio attrezzato per gli amici a quattro zampe: al via lavori per il dog parkSALICE SALENTINO - Sorgerà a ridosso del distributore carburanti Menga, nella zona industriale di Salice Salentino lo spazio attrezzato per amici a quattro zampe, ovvero il dog park. Si tratta di un ... lecceprima.it

uno spazio attrezzato perSarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto del Dog ParkL’intervento sarà realizzato nella zona retrostante l’Ufficio del Giudice di Pace, contribuendo anche alla riqualificazione urbana ... salernotoday.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.