Uno spazio attrezzato per gli amici a quattro zampe | al via lavori per il dog park

Sono iniziati i lavori per un nuovo dog park nella zona industriale di Salice Salentino, vicino al distributore di carburanti Menga. Si tratta di uno spazio attrezzato pensato per consentire agli amici a quattro zampe di muoversi liberamente e socializzare in un’area dedicata. L’intervento riguarda l’allestimento di recinzioni, aree di gioco e zone di riposo, con l’obiettivo di offrire un servizio per i residenti e i proprietari di animali della zona.

SALICE SALENTINO - Sorgerà a ridosso del distributore carburanti Menga, nella zona industriale di Salice Salentino lo spazio attrezzato per amici a quattro zampe, ovvero il dog park. Si tratta di un piccolo grande passo verso una comunità sempre più attenta alle esigenze di tutti.“Questo progetto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Sarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto del Dog Park Leggi anche: Airola, Festa di Primavera con gli amici a quattro zampe al Parco della Memoria Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un nuovo spazio verde attrezzato: il Giardino dei nuovi nati nel 2025; S'inaugura il primo dog park, spazio attrezzato per i cani; Cagliari, inaugurato il nuovo skatepark di Monte Mixi: Uno spazio per sport, comunità e futuro; Si inaugura il primo Dog Park di Altamura domani, 24 aprile in via Antonia Centonze. Previsto già un secondo all’incrocio di via Cassano. Uno spazio attrezzato per gli amici a quattro zampe: al via lavori per il dog parkSALICE SALENTINO - Sorgerà a ridosso del distributore carburanti Menga, nella zona industriale di Salice Salentino lo spazio attrezzato per amici a quattro zampe, ovvero il dog park. Si tratta di un ... lecceprima.it Sarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto del Dog ParkL’intervento sarà realizzato nella zona retrostante l’Ufficio del Giudice di Pace, contribuendo anche alla riqualificazione urbana ... salernotoday.it ### Altamura - S'INAUGURA IL PRIMO DOG PARK, SPAZIO ATTREZZATO PER I CANI... || #murgia24 #altamura - facebook.com facebook