Sarno in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani | approvato il progetto del Dog Park

A Sarno è stato approvato il progetto per la creazione di un’area dedicata allo sgambamento dei cani. Si tratta di uno spazio attrezzato che sarà destinato ai proprietari e ai loro animali domestici. L'intervento prevede la realizzazione di un’area apposita per consentire ai cani di muoversi liberamente e socializzare in sicurezza. La decisione riguarda un'area specifica che sarà destinata a questo scopo.

A Sarno prende forma un nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe. È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di di un’area attrezzata destinata allo sgambamento dei cani. Il progetto prevede la creazione di uno spazio adeguatamente attrezzato, dotato di recinzioni.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sora, nasce il nuovo Dog Park: area sgambamento per il benessere degli animaliIl Comune di Sora, su iniziativa del sindaco Luca Di Stefano e del consigliere comunale delegato Francesco Corona, presenta il progetto per la... Cani liberi dal guinzaglio: apre il primo dog-park cittadino in masseria ScannatizziSAN VITO DEI NORMANNI - Nuovi spazi dedicati ai cani, aree verdi attrezzate dove gli amici a quattro zampe possono essere lasciati liberi dal... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto del Dog Park; Sarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto del Dog Park; Sarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto del Dog Park - Salernonotizie.it; Spazio l’Europa è medaglia di bronzo dietro a Cina e Usa E non di poco. Sarno, in arrivo uno spazio per lo sgambamento cani: approvato il progetto "Dog Park". A Sarno prende forma un nuovo spazio dedicato agli amici a quattro zampe. È stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di di un’area attrezzata destinata al facebook