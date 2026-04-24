Università Statale | freccette contro Meloni polemica e sdegno

Un collettivo studentesco ha utilizzato l’immagine della premier in un gioco di freccette presso l’Università Statale. La scena ha suscitato reazioni di polemica e sdegno tra studenti e rappresentanti istituzionali. L’episodio si è verificato all’interno di un contesto universitario, dove la scelta di usare il volto della politica in questo modo ha generato discussioni pubbliche. La questione è diventata oggetto di commenti sui social e di commenti ufficiali.

? Cosa sapere Il collettivo Cambiare Rotta usa l'immagine di Giorgia Meloni in un gioco di freccette all'Università Statale.. Fratelli d'Italia Milano chiede alla rettrice provvedimenti disciplinari e l'identificazione dei responsabili dell'episodio.. L’Università Statale di Milano è finita al centro di una polemica per un gesto compiuto ieri sera da un collettivo studentesco denominato Cambiare Rotta, che ha utilizzato l’immagine della premier Giorgia Meloni come bersaglio in un gioco di freccette. La protesta è scaturita dal dissenso verso la presunta censura del programma elettorale del gruppo durante le elezioni dell’ateneo, portando alla diffusione di un’immagine in cui il volto della presidente del Consiglio è accompagnato dalla scritta che invita Bernini e Meloni alle dimissioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Università Statale: freccette contro Meloni, polemica e sdegno Notizie correlate Lecce, nel tatuaggio l’assalto al portavalori sulla statale 613. Lo sdegno del prefettoLECCE – C’è un altro tatuaggio, dopo quello della sindaca Adriana Poli Bortone, che sta scatenando un vespaio di polemiche a margine della nona... Askatasuna, sdegno-Meloni: "Nessuno sconto ai nemici dello Stato""Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile": dura... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Fdi Milano, Meloni bersaglio per gioco a freccette di studenti Cambiare Rotta. L’università Statale di Milano è stata occupata: Pronti per lo sciopero generaleNella giornata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, dopo il corteo che ieri sera ha interessato la città di Milano con oltre cinquemila partecipanti, è stata occupata l'università Statale di Milano. Gli ... fanpage.it Carlo Calenda contestato alla Statale di Milano. Gli studenti: Fuori dall'università. Lui: Nessun problema con chi critica pacificamentel leader di Azione Carlo Calenda è stato contestato da un gruppo di studenti di Cambiare Rotta all'Università Statale di Milano dove era arrivato per un confronto sul capitalismo con il presidente ... ilgiorno.it