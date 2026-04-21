Lecce nel tatuaggio l’assalto al portavalori sulla statale 613 Lo sdegno del prefetto

Da lecceprima.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la nona edizione di “Lecce Tattoo Fest” tenutasi nel centro storico, è stato realizzato un tatuaggio raffigurante l’assalto a un portavalori avvenuto sulla statale 613. L’immagine ha suscitato reazioni di sdegno, in particolare da parte del prefetto, che ha espresso preoccupazione per il contenuto rappresentato. La manifestazione, durata da venerdì a domenica, ha visto anche la creazione di altri tatuaggi, tra cui uno raffigurante la sindaca locale.

LECCE – C’è un altro tatuaggio, dopo quello della sindaca Adriana Poli Bortone, che sta scatenando un vespaio di polemiche a margine della nona edizione “Lecce Tattoo Fest”, manifestazione che si è svolta nel capoluogo salentino da venerdì a domenica in piazza Palio. Non si tratta, stavolta, di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Tatuaggio choc al Lecce Tattoo Fest: "vince" l?assalto al portavalori. Il prefetto: «Provo disprezzo, linguaggio mafioso»“And the Winners are… Grazie per questa ennesima edizione del Lecce Tattoo Fest, è stato magico! Al prossimo anno”.

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Temi più discussi: Lecce, un tatuaggio per celebrare gli assalti ai blindati nel festival sponsorizzato dalla Regione; Adriana Poli Bortone, la sindaca di Lecce si fa tatuare la sigla del partito post fascista MSI; Adriana Poli Bortone, sindaca 82enne di Lecce, si fa tatuare la scritta MSI; Il video della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, che si fa tatuare la scritta MSI.

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