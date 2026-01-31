Askatasuna sdegno-Meloni | Nessuno sconto ai nemici dello Stato

La premier Giorgia Meloni condanna duramente gli scontri avvenuti oggi a Torino durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna. Meloni parla di evento grave e inaccettabile, ribadendo che non ci saranno sconti per chi mette a rischio l’ordine pubblico e la sicurezza. La protesta si è trasformata in violenza, con scene di guerriglia tra manifestanti e forze dell’ordine. La tensione resta alta nella città piemontese, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

"Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile": dura condanna della premier Giorgia Meloni dopo i violenti scontri alla manifestazione pro-Askatasuna. In un lungo post su X, la presidente del Consiglio ha sottolineato: "Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta e aggressioni organizzate, fino a colpire un blindato della Polizia". Riferendosi al video in cui un poliziotto viene accerchiato e aggredito da più persone, Meloni ha aggiunto: "Le immagini dell'agente aggredito parlano da sole: non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato.

