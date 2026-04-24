Università | Sapienza continuerà a investire su Latina Il progetto per l' ex Banca d' Italia

Durante un consiglio monotematico straordinario, la rettrice dell’università La Sapienza ha annunciato che l’ateneo continuerà a investire sul territorio di Latina. Ha sottolineato che sono previsti interventi anche nell’area dell’ex Banca d’Italia, evidenziando l’impegno dell’università nel rafforzare la presenza e le attività nella città. La discussione si è concentrata sui progetti in corso e sulle prospettive future per lo sviluppo dell’ateneo nel territorio locale.

L’università La Sapienza di Roma ha investito molto e molto continuerà ancora a investire su Latina. È la sintesi dell’intervento della Magnifica Rettrice, Antonella Polimeni, nel corso del Consiglio monotematico straordinario di oggi per affrontare il presente e il futuro dell’ateneo.La Polimeni.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Latina città universitaria, nuovi spazi per Sapienza: aule, campus e biblioteca all’ex Banca d’ItaliaLatina, 24 aprile 2026 – Si è tenuto oggi il Consiglio comunale straordinario con all’ordine del giorno “Latina, città universitaria: analisi dei... Crypto in Italia: il 30% vuole investire, ma serve la bancaUn terzo degli investitori in Italia manifesta l’intenzione di entrare nel mercato delle criptovalute, ma la decisione resta vincolata a standard... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Memoria e talento: la Sapienza premia l’eccellenza in nome di Francesco Valdiserri; La quinta B scientifico del Maffei a Roma per la parità di genere / Notizie / Novità / Homepage; Artiste italiane alla Biennale di Venezia: fare comunità; Draghi alla Sapienza: commercio, Stato e geopolitica nel nuovo ciclo europeo. Sapienza, inaugurato l’anno accademico 723°. Il Sindaco Celentano: Latina pilastro strategico dell’AteneoSi è svolta questa mattina, presso l’Aula Magna del Rettorato a Roma, la solenne cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 della Sapienza Università di Roma, il 723° dalla sua fondazio ... radioluna.it Solidarietà alla Palestina. Studenti universitari: La protesta continuaÈ iniziata a Bologna e da domani prosegue a Roma. La chiamano Intifada degli studenti, dalla Columbia alla Sapienza. Tendopoli stanno sorgendo nelle università italiane a sostegno della Palestina, ... rainews.it Vuoi vivere un'anteprima di università in un borgo storico Torna la summer school 'Desf4future' a Cerisano! Se frequenti la IV superiore e ti affascinano i mondi dell'economia, della finanza e della statistica, questa è l'opportunità che stavi aspettando. #desf4fu facebook Anche quest’anno l’Università LUMSA scende in campo al fianco di @komenitalia per la #RacefortheCure, in programma dal 7 al 10 maggio: la più grande manifestazione in Italia e nel mondo dedicata alle “Donne in Rosa”, che stanno affrontando o hanno aff x.com