In Italia, circa un terzo delle persone interessate a investire in criptovalute dichiara di volerlo fare, ma sottolinea che per procedere necessita di servizi bancari affidabili e sicuri. La richiesta riguarda principalmente garanzie di sicurezza elevate e un supporto adeguato durante le operazioni di investimento. Questa situazione riflette una domanda crescente, ma anche la necessità di infrastrutture più robuste per supportare l’ingresso nel mercato delle valute digitali.

Un terzo degli investitori in Italia manifesta l’intenzione di entrare nel mercato delle criptovalute, ma la decisione resta vincolata a standard elevatissimi di sicurezza e assistenza. I dati emergono dall’analisi Crypto Compass condotta da Boerse Stuttgart Digital, che traccia un quadro preciso delle aspettative dei risparmiatori nazionali verso gli asset digitali. Sicurezza e supporto: i pilastri per il risparmiatore italiano. La fiducia non è un concetto astratto, ma si traduce in richieste tecniche molto specifiche. Secondo le rilevazioni della ricerca, ben il 77% degli utenti punta su un servizio clienti che sia realmente affidabile. Parallelamente, oltre il 70% degli intervistati esige soluzioni di custodia degli asset che garantiscano la massima protezione del capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crypto in Italia: il 30% vuole investire, ma serve la banca

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