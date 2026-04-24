Latina città universitaria nuovi spazi per Sapienza | aule campus e biblioteca all’ex Banca d’Italia

Oggi a Latina si è svolto un Consiglio comunale straordinario dedicato alla riqualificazione di spazi pubblici. Sono stati presentati nuovi progetti per l’area dell’ex Banca d’Italia, che prevedono la creazione di aule, un campus e una biblioteca. L’obiettivo è trasformare questa zona in un punto di riferimento per studenti e residenti, valorizzando gli edifici esistenti e promuovendo l’uso di spazi condivisi.

Latina, 24 aprile 2026 – Si è tenuto oggi il Consiglio comunale straordinario con all’ordine del giorno “Latina, città universitaria: analisi dei progetti in itinere e prospettive future”, alla presenza della Magnifica Rettrice Antonella Polimeni e delle autorità accademiche del Polo pontino di Sapienza Università di Roma, con interventi istituzionali del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore all’Università Antonio Cosentino e dei capigruppo consiliari. Tra le principali novità emerse, il completamento delle aule di Medicina presso l’ex Falegnameria e l’ex Tipografia. Saranno, inoltre, terminati a breve i lavori per la realizzazione del Campus accanto alla facoltà di Economia e la sala studio dell’ex Banca d’Italia aprirà già nel mese di maggio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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