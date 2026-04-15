Rancitelli lab | laboratorio democratico per la rivitalizzazione del quartiere

Domenica 19 aprile alle 11.30, dopo la messa, si svolgerà un evento nella chiesa dei Santi Angeli Custodi a Rancitelli. L’iniziativa si chiama Rancitelli Lab e prevede una serie di incontri e attività coinvolgendo la comunità locale. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un momento di confronto tra cittadini e organizzazioni sul futuro del quartiere. La collaborazione tra diverse realtà locali ha dato vita a questa iniziativa.

Domenica 19 aprile, alle ore 11.30, al termine della messa, si terrà nella chiesa dei Santi angeli custodi a Rancitelli un evento aperto al pubblico per presentare l’iniziativa Rancitelli Lab: un ciclo di incontri e azioni partecipate nato dalla collaborazione tra l’Officina beni comune urbani.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Laboratorio Scalo, scontro politico a Frosinone: la Lega accusa, il Partito Democratico replicaIl consigliere Dino Iannarilli parla di svolta politica del comitato dopo il congresso Dem, ma il PD chiarisce: Anselmo Pizzutelli presente solo in... JP Lab a Verona: laboratorio creativo gratuito per bambini tra scienza e streetwearUn laboratorio gratuito per scoprire i tessuti dei brand streetwear più amati e dare spazio alla creatività.