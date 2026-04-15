La Procura di Lecce ha concluso le indagini preliminari sull’assalto avvenuto il 15 novembre 2025 nella casa circondariale di Borgo San Nicola. Durante la rivolta, sei agenti e ufficiali della polizia penitenziaria sono rimasti feriti. Complessivamente, sono 29 i detenuti indagati in relazione agli eventi. La chiusura delle indagini rappresenta il passo successivo nel procedimento giudiziario.

La Procura di Lecce ha formalizzato la chiusura delle indagini preliminari riguardanti la violenta rivolta scoppiata il 15 novembre 2025 all'interno della casa circondariale di Borgo San Nicola, provocando ferite a sei agenti e ufficiali della polizia penitenziaria. Tra i ventinove individui identificati come protagonisti dell'insurrezione figurano tre soggetti provenienti dalla provincia di Foggia, nello specifico un residente di Orta Nova e due cittadini di Cerignola. L'escalation di violenza .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivolta a Borgo San Nicola: indagati 29 detenuti per l’assalto

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