Università crisi psicologica in aumento | serve un piano stabile

Nel 2022, sono cresciuti i casi di disagio psicologico tra i giovani tra i 15 e i 34 anni, raggiungendo quota 3.934. Nel frattempo, un taglio di 32 milioni ai fondi destinati al progetto PRO-BEN ha ridotto i servizi di supporto psicologico nelle università, lasciando molte strutture con risorse limitate. La questione ha portato a un aumento della preoccupazione tra gli studenti e le istituzioni accademiche.

? Cosa sapere I casi di disagio tra i 15 e i 34 anni sono saliti a 3.934 nel 2022.. Il taglio di 32 milioni al progetto PRO-BEN limita i servizi psicologici negli atenei.. Anastasia Bronzi e Alessia Perri hanno tracciato un quadro allarmante sul malessere giovanile: tra ansia e burnout, il disagio degli studenti universitari non è più un’emergenza passeggera, ma una ferita strutturale che richiede presidi psicologici stabili in ogni ateneo. L’indagine condotta dalle due studentesse della Sapienza mette a nudo la realtà di un sistema accademico che fatica a trasformare la gestione delle crisi in servizi ordinari. I dati raccolti dimostrano come il problema sia radicato nel tessuto universitario ben prima dell’ondata pandemica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Corée du Nord : immersion dans la plus fermée des dictatures Documentaire Stratégie géopolitique AMP

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