Lavoro a Napoli il roadshow Luiss-Confindustria Fimiani | Tra Università e impresa serve un ponte stabile

Questa mattina a Napoli si tiene la quinta tappa del roadshow tra Luiss e Confindustria. Giovani, studenti e imprenditori si incontrano per parlare di formazione e lavoro. Fimiani sottolinea la necessità di creare un ponte stabile tra università e imprese, per favorire opportunità concrete ai giovani del territorio.

Giovani, formazione e imprese si sono incontrati a Napoli per la quinta tappa del roadshow nazionale “Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”, promosso dall’ Università Luiss Guido Carli e da Sfc – Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Unione industriali Napoli. L’iniziativa ha riunito rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale insieme a numerosi studenti, chiamati a confrontarsi sulle nuove sfide dell’educazione e sul valore strategico della formazione in una fase segnata dalle grandi transizioni economiche, tecnologiche e sociali.🔗 Leggi su Ildenaro.it

A Bologna si è svolta la terza tappa del roadshow “Luiss & Confindustria”, un’iniziativa che coinvolge giovani, formazione e imprese nel territorio.

