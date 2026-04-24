Università arriva la classifica della reputazione basata sull’AI

È stata pubblicata una nuova classifica sulla reputazione delle università, realizzata utilizzando strumenti di intelligenza artificiale. Secondo i dati, il Politecnico di Milano si posiziona in cima alla graduatoria, mentre l’Università di Bolzano supera quella Bocconi per quanto riguarda l’internazionalità. La lista evidenzia anche come le università di grandi dimensioni non siano necessariamente le più apprezzate.

Polimi in testa, Bolzano meglio di Bocconi per l’internazionalità, atenei grandi non sono sinonimo di buono. Questi i punti principali che emergono da ‘AI reputation index’ il primo ecosistema di analisi reputazionale delle università italiane basato sull’intelligenza artificiale e sviluppato da Cogit AI per Forbes Italia. Il risultato di questo ranking nei primi tre posti riflette altre classifiche ma subito dopo assume una forma interessante. In cima ci sono le solite note: Polimi a 94, Bocconi a 92, Normale di Pisa a 91; poi Trento, Bologna, Luiss e Padova, Pavia, Polito e Bolzano. Con ‘AI reputation index’ degli atenei italiani, Next leaders by Forbes Italia offre un indice reputazionale ponderato che osserva la reputazione delle università italiane ad aprile 2026 superando le classifiche basate sulla sola produzione scientifica.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Università di Perugia resta in bassa classifica nel ranking mondiale: in 11 anni perse 250 posizioni

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